Marcus Morris : « Ca va être facile pour moi, j’ai un gros QI et je peux jouer n’importe où »

Beaucoup d’équipes lors de la deadline souhaitaient récupérer Marcus Morris, mais les Clippers ont été les plus déterminés. Pas une surprise puisqu’ils le voulaient depuis des mois et ce dès la free agency :

« Notre premier coup de téléphone avait été pour Kawhi. Notre second avait été pour Marcus. » Lawrence Frank, président

Finalement Morris avait signé aux Knicks après avoir donné dans un premier temps son accord aux Spurs. Pour le récupérer les Clippers ont échangé Moe Harkless, pourtant excellent depuis son arrivée à L.A., irréprochable en défense. Mais Morris est un meilleur shooteur et scoreur.

« Nous voulions pouvoir écarter le jeu au maximum. Nous voulions, dans la mesure du possible, ajouter un autre two-way player, peu importe le poste. Mais le poste d’ailier fort était le poste où nous avions en besoin de shoot, de défense, de dureté et il correspond parfaitement à ce que nous cherchions. » Frank

Auteur d’une excellente saison à NY où il a été une des rares satisfactions, il débarque dans une équipe qui vise le titre et dans laquelle il aura un rôle bien différent. Il pourrait en plus être utilisé à toutes les sauces grâce à sa taille et sa capacité à shooter de loin. Doc Rivers n’écarte pas notamment de l’utiliser au poste 5. On pourrait aussi avoir un lineup avec 5 joueurs capables de shooter de loin lorsqu’il sera associé à JaMychal Green à l’intérieur.

« Vous pouvez me mettre n’importe où, je peux vraiment écarter le jeu, donner de l’espace aux autres et je peux scorer de toutes les façons. Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour que l’équipe à gagner. Je suis excité de commencer et vous allez voir à quel point je corresponds parfaitement à cette équipe. Ca va être facile pour moi, j’ai un gros QI et je peux jouer n’importe où, et je pense que ça va être très bénéfique pour les deux camps. » Morris « Je ne pense pas qu’il sera le go-to guy, mais nous nous appuierons sur lui. Vous savez, les go-to guys trouvent leurs coéquipiers et c’est ce qui va probablement se passer. Mais je n’y ai pas trop réfléchi. » Doc Rivers

A l’époque de la free agency, Morris ne semblait pas très chaud pour jouer à Los Angeles, mais il ne crache pas sur cette opportunité.

« Allons chercher l’objectif, qui est de remporter un titre. Je suis heureux d’être ici. L’été dernier c’est loin. Je suis excité. » Morris

