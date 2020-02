Andre Iguodala met les choses au clair concernant sa situation à Memphis

Andre Iguodala n’a jamais joué pour les Memphis Grizzlies, mais il a malgré tout été payé pendant plusieurs mois par la franchise, sans vouloir mettre un pied sur un terrain. Il s’est donc attiré les foudres des jeunes Grizzlies, et a été défendu par Stephen Curry.

« C’est mon pote. Je ferais la même chose pour lui. Je comprends la génération dans laquelle on vit, et les jeunes avec qui on se retrouve, comme les réseaux sociaux jouent un rôle et comment quelqu’un peut donner des idées à un jeune. Mais il y a que de l’amour au final. » Andre Iguodala.

On peut ne pas être d’accord sur la manière dont l’ailier a fait en sorte de quitter les Grizzlies, mais n’empêche qu’il a réussi son coup. Et il ne regrette absolument pas.

« C’est un peu passé inaperçu, qu’on doit aller à un endroit où on joue parce qu’on le veut, et pas parce qu’on le doit. Quand on est dans cette position et qu’on a tous les leviers qu’il faut… Vous voyez ce que je veux dire ? Certains gars peuvent faire ça, d’autres non. Avec certains, c’est une question de talent. Mais d’un autre côté, vous ne voulez pas avoir le sentiment d’être pressé pour prendre une décision, ou de devoir prendre une décision, en étant dos au mur. Si vous faites des choses seulement pour des raisons financières, vous vous retrouvez à ne jamais avoir d’option. Vous devez prendre ce qu’on vous donne. Je pense que j’étais dans une position unique, j’ai analysé tout ça et j’ai demandé ce que je pouvais faire. Ce n’était pas que moi, je dois le dire. On était d’accord des deux côtés. » Andre Iguodala.

L’ailier explique que le front office des Grizzlies a fait le premier pas dans cette direction, et donc que les médias locaux ont raconté n’importe quoi.

« C’est quelque chose qu’on m’a proposé, vous comprenez ce que je dis ? C’est quelque chose qu’on m’a proposé. Il y a eu le trade et ça m’a été proposé, genre ‘Hey, nous savons que tu viens de cette situation et tu sais, cela ne sera peut-être pas l’idéal pour toi ici.’ Ce n’est pas moi qui ai dit ça. Je n’ai jamais approché quelqu’un en disant : ‘Hey, ce n’est pas un endroit où je veux être et je ne viendrai pas.’ Ce n’est jamais arrivé. Mais ce n’est pas ce que les médias vont raconter. Je n’ai jamais dit que je n’allais pas jouer là bas et je n’ai jamais dit que je ne voulais pas jouer avec ces gars. Mais je sais que c’est le genre de choses qui se passent et je peux le gérer, c’est pour cela que je n’ai jamais fait de sortie publique en disant ‘Vous savez, cette personne est une menteuse. C’est un menteur.' » Andre Iguodala

Via The Athletic