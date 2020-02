Bobby Portis est catégorique : pas de buyout

Les Knicks, même s’ils sont sur une bonne période, ont des résultats très très loin des attentes. Bobby Portis, qui a signé pour une seule saison, connait une saison compliquée également individuellement et alors qu’il a été dans les rumeurs de transferts, il s’est murmuré qu’il aurait pu être un candidat pour un buyout. Il a balayé ces rumeurs.

« J’ai 24 ans. Je ne fais pas un buyout. Je vais gagner le plus d’argent possible pour ma famille. Je n’ai que 24 ans. Je ne pense même pas à un buyout à seulement 24 ans. Ce serait sans doute un record, le premier joueur à faire un buyout à 24 ans. Ce n’est même pas dans l’équation. Je n’aime pas abandonner. Je viens du sud. Quand tu commences quelque chose, tu le termines. C’est mon slogan dans la vie. Malgré les hauts et les bas, tu continues. Tu ne peux pas abandonner quelque chose pour lequel tu t’es engagé. Je suis là pour ce test. »