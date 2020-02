Kevin Durant : « Je n’ai jamais promis à personne que j’allais jouer aux Knicks »

Kevin Durant a beau ne pas être sur le terrain, il continue de se faire des amis un peu partout en NBA. Après avoir dézingué les joueurs du Thunder, l’ailier des Nets a de nouveau réaffirmé ne jamais avoir voulu jouer pour les Knicks.

« Les médias ont monté ce truc. Je n’ai jamais dit la moindre chose sur mon envie de jouer pour les Knicks. Jamais. Ensuite, quand on est arrivé ici l’année dernière, ils avaient sorti les panneaux publicitaires et quelqu’un m’a posé la question. Je n’étais pas très excité à ce moment-là, parce que je n’aimais pas ça. Je n’ai rien contre les Knicks, c’est juste que je n’aime pas toute l’attention qu’il y avait alors que je jouais pour une autre équipe. Je n’ai jamais été vraiment à fond sur cette idée d’aller à New York. Mais tout le monde autour si, les médias, les fans… Les fans des Knicks voulaient une superstar pour jouer chez eux, et je n’ai jamais promis à personne que j’allais jouer pour cette franchise. » Kevin Durant.

Au final, l’ailier, accompagné de Kyrie Irving et DeAndre Jordan, a signé chez les voisins, aux Nets. Et il confie ne jamais avoir vraiment envisagé une autre destination.

« J’ai regardé d’autres équipes, comme les Clippers, j’ai aussi écouté les Knicks parce que je le devais, mais je voulais jouer pour les Nets. J’aime la marque. Brooklyn est une ville qui monte et qui demandait un peu de basket. À OKC, je savais ce que c’était d’avoir soudainement une franchise dans le coin et j’étais excité à l’idée de faire la même chose à Brooklyn pour une nouvelle équipe. Jouer avec Kyrie en plus, qui est de Jersey et qui est lié à cette ville, me fait dire qu’on peut ramener plein de fans. Il y a Sean Marks, un General Manager qui monte, une équipe jeune qui a un peu d’expérience en playoffs. Tout a très bien marché, et il y a en plus quelques coachs avec qui j’ai travaillé quand j’étais à OKC. J’avais le sentiment que c’était parfait. » Kevin Durant.

Mais même si Durant s’entend bien avec ces fameux coachs (Adam Harrington et Sebastian Poirier pour les nommer), c’est bien grâce à Kyrie Irving que l’ailier a sauté le pas.

« J’ai eu des conversations avec Kyrie lors des dernières années. Même pas pour jouer ensemble, juste en tant qu’ami. On n’avait pas comme plan d’avoir le même maillot. On a joué l’un contre l’autre lors de ma seconde saison chez les Warriors et on avait un ami en commun. On a bu un peu de vin et on s’est rapproché, dans la vie et dans le basket. Il n’aimait pas sa situation, et c’était pareil pour moi à Golden State. J’ai dit : « Hé mec, juste pour voir comment ça marcherait, on peut essayer. Et DeAndre Jordan voulait aussi jouer avec nous, être ce pivot qui allait nous aider à tenir le tout et jouer pour quelque chose, pour une équipe qui allait quelque part et pas seulement aller d’équipe en équipe. On savait qu’il serait une pièce importante pour nous, pas seulement en tant que star, mais aussi parce que c’est un bon coéquipier. Donc tout a marché. » Kevin Durant.

Pour le moment, tout ne se passe pas comme prévu puisque les Nets ont du mal à bien démarrer la saison et ils ne sont que septièmes de la conférence Est avec un bilan de 23 victoires pour 28 défaites. Sauf que le bon côté des choses, c’est que comme Durant est blessé toute la saison, les Nets visent plutôt l’année d’après. Mais l’ailier est catégorique, il veut faire partie d’une équipe qui vise le titre.

« Les gars comprennent ce qui arrive, quelles sont les attentes en tant que groupe. On dot avoir la mentalité de viser le titre. Je ne dis pas que c’est garanti, que ça va être facile. Mais on sait que quand on va aller sur le terrain, on doit avoir cet ADN. » Kevin Durant.

Via The New York Times.