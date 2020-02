Team USA : USA Basketball dévoile une sélection de 44 joueurs en vue des JO de Tokyo

Comme annoncé par Jerry Colangelo il y a quelques jours, USA Basketball vient de dévoiler une très grosse sélection de joueurs dans laquelle seront normalement choisis les 12 qui porteront le maillot de Team USA lors des JO de Tokio. Ils sont ainsi pas moins de 44 présents, dont les plus grandes stars NBA LeBron James, Stephen Curry, Kawhi Leonard, James Harden, Anthony Davis, Kevin Durant, Paul George, Kyrie Irving, Damian Lillard ou encore Klay Thompson. A noter que les 12 de la coupe du monde font partie de la pré-sélection

Bam Adebayo (Miami Heat)

(Miami Heat) LaMarcus Aldridge (San Antonio Spurs)

(San Antonio Spurs) Harrison Barnes (Sacramento Kings)

(Sacramento Kings) Bradley Beal (Washington Wizards)

(Washington Wizards) Devin Booker (Phoenix Suns)

(Phoenix Suns) Malcolm Brogdon (Indiana Pacers)

(Indiana Pacers) Jaylen Brown (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Jimmy Butler (Miami Heat)

(Miami Heat) Mike Conley (Utah Jazz)

(Utah Jazz) Stephen Curry (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) Anthony Davis (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) DeMar DeRozan (San Antonio Spurs)

(San Antonio Spurs) Andre Drummond (Cleveland Cavaliers)

(Cleveland Cavaliers) Kevin Durant (Brooklyn Nets)

(Brooklyn Nets) Paul George (L.A. Clippers)

(L.A. Clippers) Draymond Green (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) James Harden (Houston Rockets)

(Houston Rockets) Montrezl Harrell (L.A. Clippers)

(L.A. Clippers) Joe Harris (Brooklyn Nets)

(Brooklyn Nets) Tobias Harris (Philadelphia 76ers)

(Philadelphia 76ers) Gordon Hayward (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Dwight Howard (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

(New Orleans Pelicans) Kyrie Irving ( Brooklyn Nets)

Brooklyn Nets) LeBron James (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Kawhi Leonard (L.A. Clippers)

(L.A. Clippers) Damian Lillard (Portland Trail Blazers)

(Portland Trail Blazers) Brook Lopez (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Kevin Love (Cleveland Cavaliers)

(Cleveland Cavaliers) Kyle Lowry (Toronto Raptors)

(Toronto Raptors) JaVale McGee (Los Angeles Lakers)

(Los Angeles Lakers) Khris Middleton (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Donovan Mitchell (Utah Jazz)

(Utah Jazz) Victor Oladipo (Indiana Pacers)

(Indiana Pacers) Chris Paul (Oklahoma City Thunder)

(Oklahoma City Thunder) Mason Plumlee (Denver Nuggets)

(Denver Nuggets) Marcus Smart (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Jayson Tatum (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Klay Thompson (Golden State Warriors)

(Golden State Warriors) Myles Turner (Indiana Pacers)

(Indiana Pacers) Kemba Walker (Boston Celtics)

(Boston Celtics) Russell Westbrook (Houston Rockets) Derrick White (San Antonio Spurs).

Rappelons que Gregg Popovich sera le coach, assisté de Steve Kerr, Lloyd Pierce te Jay Wright.

Team USA aura à cœur de laver l’affront de la dernière coupe du monde et au vu de l’événement, bien plus prestigieux que la coupe du monde, on peut s’attendre à ce que Pop ait à sa disposition une grosse équipe.