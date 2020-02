Donovan Mitchell : « Quand le match se joue c’est le gars à qui vous voulez donner la balle »

Pendant près de 48 minutes, Bojan Bogdanovic a connu un match difficile face à Houston presque surpris d’être envoyé sur le terrain lors de la dernière possession alors qu’il ne restait que 1.3 seconde à jouer et 2 points de retard pour les siens. Plus surprenant encore, c’est pour lui que Quin Snyder a dessiné le système pour la dernière tentative. À 1/6 sur le match, dont un 3-pts dans le corner qui a tapé le côté de la planche, il y est allé avec confiance pour cette dernière tentative.

« C’est énorme de leur part d’avoir cette confiance en moi dans le fait que je mettrais le dernier shoot après le match que j’ai fait. Dès le début du match, je n’étais pas dans le rythme. Mais quand tu as un coaching staff qui dessine cette dernière action pour toi, il vaut mieux aller sur le terrain avec confiance. » Bogdanovic

Malgré PJ Tucker et James Harden sur lui, le Croate a pu dégainer et trouver la cible alors que selon les stats de Second Spectrum data, dans cette situation, il avait seulement 12.6% de chances que ça rentre.

« Dès qu’il a shooté, je savais que ça allait rentrer. » Tucker

« C’est tout simplement un grand shoot. Je ne mérite pas la screen assist sur cette action (rire). » Rudy Gobert

« Ils ont bien défendu, mais parfois une super attaque bat une super défense. Il peut faire 0/20, 0/21, 0/30, quand le match se joue c’est le gars à qui vous voulez donner la balle sur l’action décisive. » Donovan Mitchell

S’il n’a pas été en grande réussite sur ce match, depuis le début de la saison l’ancien Pacer est une valeur sure, déjà auteur d’un shoot de la gagne cette saison au buzzer et à 42.4% à 3-pts sur la saison, ce qui le place second en NBA. Il est aussi le seul à avoir plus d’un shoot de la gagne au buzzer cette saison.

« C’est notre meilleur shooteur. C’est un gars qui a mis déjà mis de gros shoots pour nous. Nous nous appuyons sur ça et il a le sentiment qu’il est le gars qui peut mettre ce shoot, peu importe son adresse sur le match. » Mike Conley

Via ESPN