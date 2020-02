Fantasy NBA – JDE – Paris : Le point blessures et absences du jour

Chaque soir en période de saison vous êtes nombreux à nous demander si tel ou tel joueur est présent ou absent pour le match du soir, du coup comme la saison passée on vous fera un point quotidien, mis à jour en live (jusqu’à 00h-1h). Cela vous aidera pour vos fantasy, notamment le jeu de l’entraîneur (le mode d’emploi est ici) ou encore vos paris, dont vous pouvez retrouver tous nos conseils quotidiens ici.

En règle générale on ne précisera pas qu’un joueur out depuis des semaines l’est encore, on annoncera par contre un éventuel retour. A noter qu’il est possible qu’un joueur annoncé out, soit finalement activé au dernier moment ou lors de la soirée. Du coup n’hésitez pas à repasser.

01h00 : Detroit Pistons – Charlotte Hornets

Svi Mykhailiuk (hanche) est incertain

Brandon Knight (genou) est incertain

Markieff Morris (malade) devrait jouer

Derrick Rose (adducteur) ne devrait pas jouer

Nicolas Batum est out

01h00 : Orlando Magic – Atlanta Hawks

DeAndre Bembry (main) ne devrait pas jouer

Cam Reddish (commotion) est incertain

Jabari Parker (épaule) est incertain

De’Andre Hunter (cheville) est incertain

01h00 : Indiana Pacers – Brooklyn Nets

01h30 : Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves

Jeff Teague (épaule) devrait jouer

Evan Turner est out

Marc Gasol est out

Kyle Lowry (cou) est incertain

D’Angelo Russell (quadriceps) est incertain

02h00 : Milwaukee Bucks – Sacramento Kings

Giannis Antetokounmpo (raisons personnelles) est incertain

George Hill est out

Richaun Holmes est out

02h30 : Dallas Mavericks – Utah Jazz

Luka Doncic est out

Ed Davis (dos) est incertain

03h00 : Denver Nuggets – San Antonio Spurs

Gary Harris (adducteur) devrait jouer

Michael Porter Jr est out

Will Barton est out

04h30 : Los Angeles Lakers – Phoenix Suns

Anthony Davis (doigt) devrait jouer

Dario Saric est out

Deandre Ayton (cheville) est incertain

04h30 : Golden State Warriors – Miami Heat