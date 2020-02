Vince Carter : « Comme le premier jour d’école »

Il l’avait annoncé avant le début de la saison et ne compte pas changer d’avis : Vince Carter se retirera bien à la fin de cet exercice. Plus le temps passe, et plus cette décision lui semble la bonne.

« Je suis heureux. Lentement mais sûrement, je ne fais plus qu’un avec cette décision. Ce n’était pas le cas lors des deux premiers mois. C’était comme ce nouveau métier effrayant, ou le premier jour d’école où on ne connait personne et qu’on ne sait pas à quoi s’attendre. C’est ce genre de sentiments. Maintenant, je suis prêt à prendre ma retraite. Pour ce qui est de ce que je vais faire, après 20 ans à faire la même chose, ce n’est pas toujours satisfaisant. Cette chose, je ne vais plus pouvoir la faire. C’est dur, mais je repense à ce soir où Kobe Bryant et moi avons eu une conversation à ce sujet à Jersey. On a parlé de son bonheur à la retraite, que c’était rafraîchissant pour lui. Ça m’a réconforté. C’est une des dernières choses dont on a parlé, et on s’est dit qu’on en reparlerait plus, parce que ça a été assez rapide. J’aurais aimé prendre mon temps et discuter avec lui de comment il a fait pour aussi bien gérer sa retraite. » Vince Carter.