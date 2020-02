Joel Embiid fait taire son propre public : « J’essaye de redevenir moi, un bon connard »

Depuis son retour d’une blessure au doigt, Joel Embiid n’est pas au mieux et cette nuit face à Chicago, pendant 3 quarts temps il était en délicatesse avec son shoot à 4/12. Et le public de Philly n’est pas tendre avec lui puisqu’il n’a pas hésité à le siffler. En dernier quart le pivot a retrouvé la mire et signé 12 points à 4/5 dont un tir à 3-pts qui a plié le match à 39 secondes du terme. En revenant en défense, on l’a vu mettre son index sur la bouche, comme pour demander au public de se taire.

JOEL HANS EMBIID pic.twitter.com/WMtw6UnsTb — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) February 10, 2020

Après la rencontre ses explications n’ont pas été très convaincantes :

« Je me parlais c’est tout. Je ne joue pas à la hauteur de mes standards. Même ce soir, quand vous regardez mon match, je n’ai pas bien shooté et je n’ai pas bien joué. J’étais juste mécontent de moi. Frustré. Il faut que je continue d’essayer de progresser chaque jour. » Joel Embiid

Et quand un journaliste lui a demandé si ce n’était pas dirigé vers le public, il a rétorqué :

« Je me fiche de ce à quoi ça avait l’air. Je joue juste au basket. J’essaye de redevenir moi, un bon connard. Je joue juste au basket et j’essaye de dominer. » Joel Embiid

Il termine tout de même avec une jolie ligne de stats : 28 points à 8/17, 12 rebonds, 5 passes, 4 contres et 3 interceptions.