Andre Iguodala : « Être loin du jeu vous fait voir à quel point vous l’appréciez »

Andre Iguodala a enfin effectué ses débuts pour le compte de la saison 2019-2020, sous les couleurs du Heat. Iggy est arrivé à South Beach il y a trois jours dans le cadre d’un échange avec Memphis. Ainsi hier soir, lors de l’opposition contre Portland, Erik Spoelstra a pu juger la forme de son nouveau joueur.

« Je ne sais pas s’il est prêt ou non, mais je le fais jouer. » A déclaré le coach de Miami avant la rencontre. « Nous allons le découvrir. Ce type est un monstre. Six pour cent de graisse corporelle, et il n’a pas joué de la saison ? Il a l’air incroyable, mais il n’est pas encore prêt. Alors comment on fait pour que quelqu’un soit en forme pour jouer ? Tu le fais jouer un match de basket, et tu commences ce processus. On ne l’a pas fait venir ici pour être sur le banc. »