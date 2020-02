Les Sixers restent impériaux à la maison avec un grand Furkan Korkmaz

Ca va toujours bien pour les Sixers à la maison, qui dominent les Bulls, non sans mal, 118-111 grâce à un excellent dernier quart et un Furkan Korkmaz encore chaud. Philly porte son bilan à 33-21 avec ce second succès de rang.

Le Turc signe son second match de suite à au moins 30 points après son record en carrière de vendredi (34 points). Il score 31 points à 12/17 dont un 6/11 derrière l’arc. Joel Embiid, même s’il ne s’est pas trouvé grandiose, compile tout de même 28 points à 8/17, 12 rebonds, 5 passes, 3 interceptions et 4 contres alors que Ben Simmons ajoute 19 points à 6/13, 10 rebonds, 10 passes, 4 interceptions et 4 ballons perdus. Tobias Harris ajoute 14 points à 5/9 dont 2/2 à 3pts alors qu’Al Horford signe un zéro pointé avec 0 point à 0/6. Les Sixers rentrent 50% de leurs tentatives dont un 11/27 à 3-pts et captent pas moins de 15 rebonds offensifs. En face les Bulls ont été menés par un excellent duo Zach LaVine (32 points à 11/21 dont 5/10 à 3-pts, 8 passes mais aussi 9 ballons perdus) – Luke Kornet 25 points à 10/14 dont 4/8 à 3-pts).

Les Sixers avaient démarré idéalement puisque sous l’impulsion de Korkmaz ils se sont détachés en milieu de premier acte pour prendre plus de 10 points d’avance, 38-25 après 12 minutes mais les visiteurs se sont accrochés en second quart et ont grappillé un peu de leur retard avant de passer un 6-0 sur 2 3-pts de Zach LaVine pour entamer la seconde mi-temps. Les débats se sont équilibrés dans ce 3ème acte et à l’entame des 12 dernières minutes le score était de parité 83-83. C’est en début de dernier acte qu’Embiid a mis Philly en tête pour de dunk avec un jump shot et un dunk pour mener 87-83. Chicago a bien tenté de s’accrocher en revenant plusieurs fois à 2 points mais Tobias Harris sur un 3-pts a donné de l’air aux siens 104-95 avec 6’22 à jouer avant que Kormaz ne plie l’affaire sur une banderille de loin et un dunk pour une avance de 10 points, 111-101 avec 3’57 au chrono.