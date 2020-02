Battus par les Sixers vendredi soir, les Grizzlies avaient l’occasion de réagir chez un adversaire à leur portée, les Wizards de Washington. Il a fallu un grand Ja Morant et un 22-8 en dernier quart pour que Memphis inverse la tendance et ajoute une victoire de plus à son bilan, toujours positif. Le rookie montre match après match qu’il est une graine de champion avec 10 points en dernier acte, dont un shoot à 3-pts improbable, en fin de possession dans la dernière minute, qui a plié le match. Pour couronner le tout, il a signé son tout premier triple-double avec 27 points, 10 passes et un nouveau record de 10 rebonds.

« Évidemment beaucoup de crédit revient à mes coéquipiers. Sans eux je n’aurais pas pu faire ce triple-double. Ils ont joué un rôle important pour les passes décisives, puis ils ont fait des écrans de retard et j’ai pu prendre les longs rebonds. C’est vraiment un moment spécial, une soirée spéciale. J’en suis reconnaissant. » Morant

Si les Grizzlies font une saison si surprenante, il n’y est clairement pas étranger. Il s’est imposé naturellement comme un leader, impressionnant à un si jeune âge.

« Nous avons une jeune équipe. Nous avons des nouveaux gars qui débarquent et il a endossé un rôle de leader. Il est le leader de l’équipe, il va sur le terrain et montre l’exemple, mais il donne aussi de la voix et responsabilise le reste du groupe et c’est ça qui nous a permis de nous rallier ce soir. » Taylor Jenkins « Ce gars est jeune, mais il joue comme un All-Star depuis 5 ans. Il contrôle le jeu…C’est un problème. »Scott Brooks

Le titre de rookie de l’année lui tend les bras, tout comme une magnifique carrière, mais avant ça, c’est aux playoffs qu’il pourrait goûter dès cette saison s’il continue sur cette lancée.

