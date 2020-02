Andrew D. Bernstein, de Kobe Bryant à LeBron James : « Je me demande pourquoi cette photo est devenue si virale »

Le Staples Center regorge de souvenirs pour Andrew D. Bernstein. Le photographe Hall of Famer a retracé tous les moments importants de la carrière de Kobe Bryant, de son arrivée à Los Angeles à l’âge de 17 ans à son dernier match. Par la suite, les deux hommes sont même devenus amis et ont coécrit un livre.

S’il y a un match en particulier pour lui qui a été plus dur que les autres, c’est bien le dernier de Kobe avant sa retraite. D’un côté ça se comprend, Kobe était sa source d’images depuis de nombreuses années.

Après l’annonce dévastatrice de la disparition du Black Mamba, toute la planète basket s’en est retrouvé chamboulée, et Bernstein y compris. Cependant, le photographe a dû ressorti une vieille collection de photo de Kobe pour les médias. Un moment assez dur pour lui qui a passé un une bonne partie de sa vie à capturer les merveilles que Bryant réalisait sur les parquets de la NBA.

Par la suite, le Hall Of Famer a posté une dizaine de photos sur Instagram,

Pour Bernstein, le réconfort après le drame, il le trouve en continuant d’exercer sa passion et de travailler dur pour capturer de super clichés.

Jeudi lors du troisième match des Lakers au Staples Center depuis que Bryant est décédé, Bernstein a pu saisir un moment unique. Dans le troisième quart, Avery Bradley récupère un ballon et fait la passe à un LeBron James complètement démarqué qui fonce vers le panier. L’action s’éloigne alors de Bernstein puisqu’il est placé sous l’autre panier. Il utilise cependant un système de photo à distance à l’autre bout du Staples Center, qui peut être déclenché par un bouton collé sur son appareil. Lorsque James a sauté, Bernstein a cliqué.

La photo de Bernstein est vite devenue virale et semble bien partie pour faire partie de la catégorie des photos emblématiques de la carrière de James. Il y a le cliché à l’époque de Miami où Dwyane Wade célébrait son lob à LeBron alors que celui-ci avait la balle derrière la tête. Il y a celles de son contre dévastateur sur Andre Iguodala en finale. Et maintenant il y a celle-ci.

En passant, la photo du français Chris Elise, qui était lui placé sous le panier, vaut aussi le coup d’oeil

I've been chasing this ball for more than 30 years – and more than 15 years as a #photographer – and I still get goose bumps every time I step on my #NBA floor spot. I'm still this kid amazed by these giants playing hoops. I love this game. I love my job. Living the 🇺🇸 dream. pic.twitter.com/yJmQdVCQaT

— Chris Levangie Elise (@chriselise) February 10, 2020