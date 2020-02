Zach LaVine sur le All-Star Game : « Si on a du succès, j’y serai. Je n’ai aucun doute là-dessus »

Le All-Star Week-End sera organisé cette année à Chicago. Sauf que vu que Zach LaVine ne participera pas au match des étoiles, aucun membre de la franchise locale ne sera à l’événement phare du week-end. Et même dans les autres concours, à part LaVine au concours à trois points, il n’y aura pas d’autres Bulls. Et l’arrière est un peu frustré de cette situation.

« C’est énervant, mais vous savez… On voit la manière dont ça se passe. On doit être dans la course aux playoffs. On l’est un peu, mais pas beaucoup. Il y a eu des hauts et des bas, des blessures. Mais comme je vous ai dit au début, si on gagne, si on a du succès, alors on y sera. J’y serai. Je n’ai aucun doute là-dessus. » Zach LaVine.

Cette saison, l’arrière tourne à 25 points, 4,8 rebonds et 4,1 passes décisives par match. Et contrairement à d’autres, Kawhi Leonard pour ne pas le citer, il met un point d’honneur à disputer chaque rencontre.

« Je n’aime pas louper des matchs. Depuis que je me suis blessé au genou et que j’ai dû louper pas mal de rencontres, c’est resté dans ma tête. J’aime le basket et je vais aller sur le terrain et jouer si je peux. » Zach LaVine.

Et dans un vestiaire où pas mal de joueurs sont régulièrement blessés, ça fait plaisir de voir ça selon son coach Jim Boylen.

« Ça montre la progression de LaVine, il veut être important dans cette ligue, et avoir les performances qui vont avec, même s’il ne se sent pas bien. C’est ce que les gars qui sont là dans les moments importants font. Si vous aviez pu voir comment il bougeait samedi, et même dimanche, comment il a dû se battre pour jouer, c’était bien pour lui et pour moi. Ça montre sa maturité et son développement. Je suis fier de lui. Il a pris de bonnes habitudes en ce moment. » Jim Boylen.

