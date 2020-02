L’étrange échange entre Joel Embiid et Jimmy Butler sur les réseaux sociaux

On le sait, Jimmy Butler et Joel Embiid s’appréciaient beaucoup lors de leur court passage ensemble du côté de Philadelphie. Jimmy Butler a choisi de quitter la Pennsylvanie pour Miami, où il fait une excellente saison alors que les Sixers sont décevants, au point que Joel Embiid et ses coéquipiers ont été sifflés lors du dernier match.

Ca a donné lieu à une scène assez inhabituelle en fin de rencontre entre les Sixers et les Bulls où Joel Embiid semblait dire au public de se taire, ce qu’il a démenti

« Je me parlais c’est tout. Je ne joue pas à la hauteur de mes standards. Même ce soir, quand vous regardez mon match, je n’ai pas bien shooté et je n’ai pas bien joué. J’étais juste mécontent de moi. Frustré. Il faut que je continue d’essayer de progresser chaque jour. » Joel Embiid

JOEL HANS EMBIID pic.twitter.com/WMtw6UnsTb — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) February 10, 2020

Et sur les réseaux sociaux il a posté une photo de ce moment avec la légende :

« Soit tu meurs en héros, soit tu vis assez longtemps pour te voir devenir le méchant » (phrase extraite de The Dark Knight Rises) Embiid »

"You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain.” #TheProcess pic.twitter.com/m5EPaKcsfb — Joel Embiid (@JoelEmbiid) February 11, 2020

Ce qui a donné lieu à un échange étrange entre Jimmy Butler et le Sixer, qui ressemble clairement à du recrutement de la part du Floridien

« Je connais un endroit où les méchant sont les bienvenus. » Butler

Ce à quoi a répondu le Camerounais :

« Tu as raison mon frère. » Embiid

Puis il a ajouté un tweet qui semblait avoir pour but de rassurer les fans des Sixers.

« Je suis fait pour ça. Si je peux encaisser alors tu peux aussi. La dureté de Phila ! Le Que de l’amour » Embiid