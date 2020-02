Les Spurs gâchent encore une avance de 20 points, Bryn Forbes : « Ça a été ça toute la saison »

Il est temps que le Rodeo Trip se termine pour les Spurs puisqu’ils affichent cinq défaites en autant de matchs. La dernière en date a été concédée sur le parquet de Denver, 127-120.

Dominés dans le quatrième quart-temps (38-27) par un grand Jamal Murray (14 de ses 26 points sur la période), les Spurs n’ont pas réussi à le contenir.

« C’est pour cette raison qu’il a un gros contrat. Les grands joueurs font de grandes actions. » Lonnie Walker IV

Dans les pas de Murray, les Nuggets ont très bien shooté dans la dernière période, enchaînant les trois points pour finir à 60% le quart-temps. Une impression de déjà-vu pour LaMarcus Aldridge.

« Ils ont commencé à marquer 3 points après 3 points. Ils étaient à la maison. Ils ont trouvé le momentum. Ils ont déjà était dans cette position par le passé. » LaMarcus Aldridge

Souvent sujets à un effondrement malgré une avance confortable, les Spurs ont encore récidivé hier soir, cette fois avec une avance de 20 points.

« Ça a été ça toute la saison. Toute l’année nous avons bien joué pendant trois quarts-temps, ou 40 minutes, et nous nous sommes effondrés dans la deuxième moitié du dernier quart. » Bryn Forbes

Face à la remontée des Nuggets, de plus en plus en confiance, les Texans n’ont pas su réagir, et continuer à développer leur jeu.

« Ils ont continué à jouer. C’est une grande équipe, ils n’allaient pas abandonner. Nous n’avons pas pu maintenir le scoring. Millsap et Murray ont pris le contrôle. » Gregg Popovich « Des fois, quand vous êtes malmenés, vous devez continuer de jouer. Nous avons été malmenés et ça a été difficile de s’y remettre. » Lonnie Walker IV

Pour finir ce rodéo trip, les Spurs se rendront à Oklahoma City, où la victoire semble primordiale dans la course aux playoffs. Les Spurs sont désormais à 5 victoires de l’actuel 8e, Memphis.

