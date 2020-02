Rajon Rondo en mode sniper face aux Suns, Anthony Davis : « Il fait ça tout le temps à l’entrainement »

Dans la victoire des siens contre Phoenix 125-100, Rajon Rondo a joué un rôle majeur en venant du banc. En seulement 26 minutes, le meneur a compilé 23 points (season high), 4 rebonds et 6 passes, à 4/5 à trois points. L’ancien Celtic a été poussé par ses coéquipiers à prendre ces tirs, comme l’explique Anthony Davis.

« Il a toujours eu cette confiance, mais il veut impliquer tout le monde. On lui a dit de prendre ces tirs et il vous a montré de quoi il était capable. Il fait ça tout le temps à l’entrainement. » Anthony Davis

LeBron James lui, a tiré son chapeau à l’ensemble du banc, qui a joué un rôle majeur dans la victoire.

« C’était un grand match pour notre banc. Rajon avait un bon rythme et a pris tout ce qu’ils lui ont laissé. Il est passé sous les écrans, a rentré ses tirs à trois points et est allé dans la peinture. Dwight a contrôlé les panneaux, il a été spectaculaire. Tout le monde y a pris part. » LeBron James

Lui qui a attendu longtemps avant de prendre des tirs à 3 points dans sa carrière, est désormais une menace sérieuse pour les adversaires. Il tourne cette saison à 36% derrière l’arc.

« Nous l’avons laissé shooter depuis le périmètre et il nous l’a fait payer. » Monty Williams

Son coach, Frank Vogel, a été impressionné par sa performance.

« Il a été terrifiant ce soir. Il a vraiment bien shooté. C’est une question de lecture de défense, et si les équipes lui coupent la passe et le forcent à shooter, il est capable de prendre un tir derrière l’arc ou d’aller au panier. Le plan de jeu pour les porteurs de balle était d’attaquer le cercle, et de faire venir le pivot sur vous. S’il ne vient pas, finissez au cercle. Rajon a fait un magnifique travail ce soir. » Frank Vogel