Luka Doncic de retour ce soir ?

Out lors des 7 derniers des Mavericks, Luka Doncic est sur le retour. Victime d’une entorse de la cheville droite le 30 janvier, il s’est entraîné en 5-contre-5 hier et les Mavs espèrent qu’il pourra être autorisé à jouer ce soir face aux Kings avant le All-Star Break.

En son absence les Mavs ont limité la casse avec 3 victoires et 4 défaites. Depuis le début de la saison il tourne à 28.8 points à 46.4% dont 32.1%, 9.5 rebonds, 8.7 passes et 1 interception en 32.8 minutes.

Luka Doncic played 5-on-5 at the Mavs' practice facility Monday morning, sources told ESPN. It was his first live action since spraining his right ankle Jan. 30. The Mavs hope Doncic will be cleared to play Wednesday against the Kings.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 10, 2020