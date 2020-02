Paul Millsap fait des étincelles face aux Spurs, Jamal Murray : « Pour lui, l’âge n’est qu’un nombre »

Actuellement dans sa 14e saison, Paul Millsap vient tout juste de fêter ses 35 ans. Malgré un âge relativement avancé, le Nugget est toujours au niveau.

« Il fait toujours le boulot, et même plus que ça. Il est toujours l’un des meilleurs ailiers forts de cette ligue et c’est fou la longévité qu’il a et ses capacités sur le parquet. L’âge n’est qu’un nombre, ça s’applique encore plus pour lui. Il l’a encore montré ce soir. » Jamal Murray