Marvin Williams sur son arrivée aux Bucks : « Je ne suis pas ici pour prendre la place de quelqu’un »

Après avoir négocié un buyout avec les Hornets, Marvin Williams a vite retrouvé une équipe au sein de la ligue et pas des moindres puisqu’il a rejoint les leaders de la conférence Est, Milwaukee. Après 15 saisons passées dans la ligue, c’était la première fois que Williams faisait l’objet d’un changement d’équipe à la mi-saison, une nouveauté donc pour le vétéran.

« Tout va très vite, mais je suis très reconnaissant, très excité par cette opportunité. » A déclaré Williams lors de sa première conférence de presse. « Les gens à Milwaukee ont été si accueillants pour moi et ma famille. C’est tout nouveau pour moi. Le truc en NBA, c’est qu’elle est toujours pleine de surprises, peu importe depuis combien de temps vous en faites partie. »

L’ancien ailier fort des Hornets a négocié son buyout samedi dernier, lui laissant la possibilité d’explorer le marché en tant qu’agent libre. C’est ainsi qu’il a décidé de rejoindre les Bucks. Son profil de 3&D a dû certainement intéresser plusieurs équipes en quête de renfort pour la post-season, mais Williams a décidé de rejoindre Milwaukee pour une raison particulière qui n’est autre que la présence de Mike Buddenholzer au coaching. Il semblerait donc que Williams apprécierait fortement la philosophie de jeu proposé par le technicien anciennement passé par Atlanta.

On ne va pas non plus dire que le bilan actuel n’a pas facilité le choix du côté de Marvin Williams, mais ce dernier semble prêt à s’insérer dans le collectif des Bucks.

« Ce que ces gars font en ce moment est incroyable. » A déclaré Williams. « Je ne suis pas ici pour m’imposer ni pour prendre la place de quelqu’un. Je veux juste faire partie de ce qu’ils essayent d’accomplir. Bien sûr, gagner un titre est leur objectif et c’est aussi le mien depuis le début de ma carrière, c’est donc une grande opportunité pour moi de contribuer à cet objectif. »

Bien qu’il se soit rendu à Milwaukee de nombreuses fois dans sa carrière, Marvin Williams n’a presque jamais quitté l’hôtel lorsqu’il était en déplacement. Cela lui offre donc l’opportunité de découvrir une nouvelle ville à laquelle il va devoir s’adapter. Il assure d’ailleurs qu’il sera le seul à devoir s’adapter au sein des Bucks.