Programme NBA : Deux affiches inter-conférences; Les Clippers se testent à Philly

Seulement 5 rencontres ce soir mais quel programme. Ca débutera par un très alléchant Sixers – Clippers, on aura ensuite 2 matchs pour la course aux playoffs à l’Ouest avec Pelicans – Blazers et Thunder – Spurs, puis on terminera en beauté avec Rockets – Celtics.

01h00 : Washington Wizards – Chicago Bulls

01h00 : Philadelphie 76ers – Los Angeles Clippers en direct sur beIN Sports 1

02h00 : New Orleans Pelicans – Portland Trail Blazers

02h00 : Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs en direct sur beIN Max 4

03h30 : Houston Rockets – Boston Celtics