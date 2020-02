Jrue Holiday : « Je suis construit pour cette équipe »

L’année passée, les New Orleans Pelicans ont passé une trade deadline compliquée avec la demande de trade d’Anthony Davis. Et vu les mauvaises performances de l’équipe depuis le début de la saison, on aurait pu imaginer que Jrue Holiday fasse le même coup à la franchise de New Orleans. Et d’ailleurs des rumeurs ont fait surface sur un possible trade. Sauf que la trade deadline est passée et le meneur est toujours. D’ailleurs, il explique ne jamais avoir voulu partir.

« J’ai le sentiment d’être construit pour cette équipe, et la façon dont on a pu redresser la barre est vraiment cool. Je suis impliqué dans cette équipe et envers les joueurs. Personnellement, je mets un point d’honneur à ne pas laisser mes coéquipiers tomber, donc chaque fois que je fais sur le terrain, je mets mon armure et je suis prêt au combat. » Jrue Holiday.

Et effectivement, en termes de redressage de barre, les Pelicans ont réussi une belle perf cette saison. Ils ont commencé l’exercice avec un bilan de 8 victoires pour 23 défaites, et sont aujourd’hui dans la course aux playoffs, avec 22 victoires et 31 défaites. L’attitude d’Holiday n’y est d’ailleurs pas pour rien dans ce renversement de situation. Le vétéran n’hésite pas à passer beaucoup de temps avec les jeunes pour les faire progresser.

« Ça a été amusant, de pouvoir progresser ensemble. On traverse des moments compliqués, comme perdre 13 rencontres d’affilée et s’en sortir en se sentant… Évidemment on fait mieux par rapport à ce moment. » Jrue Holiday.

Depuis ces 13 défaites d’affilée, les Pelicans ont remporté 16 matchs, pour 9 défaites.

« Les blessures, c’est comme une pierre dans une mare, et parfois il y a des remous. Mais être capable de s’en sortir comme ça en tant qu’équipe, c’est bien pour nous. Et ensuite, avoir Zion Williamson de retour (il tourne à 19,8 points et 7,5 rebonds par rencontre ndlr) est vraiment encourageant. Il est très efficace près du cercle et une chose qu’il fait beaucoup mieux, c’est être capable de défendre sur des meneurs plus petits et très rapides. » Jrue Holiday.

Le meneur sera free agent en 2022.

Via CBS Sports.