Avec un énorme Zion Williamson (record en carrière) et une grosse seconde mi-temps, les Pelicans enchaînent face à Portland

L’espoir demeure pour les Pelicans, qui dominent Portland, un concurrent direct dans la course aux playoffs. Ils l’emportent 138-117 avec un super Zion Williamson et une belle seconde mi-temps. Avec ce 3ème succès de rang, New Orleans affiche 23 victoires et 31 défaites contre 25-30 aux Blazers et restent en course aux playoffs même si le retard reste conséquent sur la 8ème place avec 4.5 matchs sur les Grizzlies.

Zion a dominé avec un nouveau record en carrière : 31 points à 10/17, 9 rebonds et 5 passes en 28 minutes, bien épaulé par JJ Redick (20 points à 5/10 dont 4/7 à 3-pts), Josh Hart (17 points à 7/10) et Jrue Holiday (16 points à 7/12 et 10 passes). New Orleans shoote à un superbe 53.3% dont 14/34 de loin et capte pas moins de 14 rebonds et distribue surtout 40 passes décisives ! Ils ont inscrit 75 points après la pause pour s’envoler face à des Blazers moins en réussite avec un vilain 7/29 de loin. Damian Lillard signe seulement 20 points à 6/16 dot 0/4 à 3-pts alors que CJ McCollum ajoute 20 points à 7/17 dont 4/8 à 3-pts, Carmelo Anthony 18 points à 8/16 mais 0/5 à 3-pts et Hassan Whiteside 17 points à 8/12 et 14 rebonds.

Sous l’impulsion de Zion, New Orleans a bien démarré avec un 12-7 mais Portland a répondu par un cinglant 24-3 initié par deux turnaround jumpers de Melo, puis un dunk, avec également 2 tirs à 3-pts de McCollum. Menés 31-15, les Pelicans ont grappillé petit à petit leur retard dans cette première mi-temps. Avec 17 points de Zion, ils sont revenus à 60-54 puis Hart et Frank Jackson à 3-pts ont mis les locaux à deux petites unités à la pause 65-63. Au retour des vestiaires les hommes d’Alvin Gentry ont mis un coup d’accélérateur fatal grâce à Hart et Zion. Ils ont passé un 29-8 dans le quart pour prendre jusqu’à 21 points d’avance avec un quart remporté 41-21. Portland ne s’en est jamais remis.