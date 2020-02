Monstrueux, le duo James Harden – Russell Westbrook fait céder les Celtics dans le money time

Après deux revers de rang, les Rockets ont bien réagi cette nuit lors de la réception des Celtics avec un succès 116-115 grâce à un énorme duo James Harden (42 points à 9/19 dont 7/16 à 3-pts, 8 rebonds et 7 passes) – Russell Westbrook (36 points à 13/23, 10 rebonds et 5 passes). Ils portent ainsi leur bilan à 34-20 contre 37-16 pour Boston.

Danuel House Jr. a été précieux avec 17 points à 5/11 et 9 rebonds et c’est le 5 qui a fait tout le boulot puisque le banc n’inscrit que 5 points et l’équipe ne rentre que 42.9% de leurs tirs dont un 13/45 à 3-pts, mais avec 37 lancers francs réussis. En face les Cleitcs ne sont pas bien plus en réussite avec 43.5% dont un 11/32 de loin et surtout 18 ballons perdus. Gordon Hayward inscrit 20 points à 8/14 dont 2/3 à 3-pts en plus de 8 rebonds et 6 passes, mais les deux meilleurs scoreurs de l’équipe, Jayson Tatum (15 points à 5/15 dont 0/7 à 3-pts, 9 rebonds, 4 passes et 4 interceptions) et Kemba Walker (14 points à 5/17 dont 1/6 à 3-pts) ont connu un match difficile. Jaylen Brown ajoute 19 points à 7/12.

Les Rockets ont mené la majeure partie de la rencontre, mais les Celtics ont fait l’accordéon tout le match, revenant notamment à 1 point à 10’30 de la fin après avoir compté 11 points de retard en 3ème acte. Mais Houston n’a jamais cédé et il a fallu attendre le milieu du dernier acte pour que les Texans se détachent définitivement en faisant parler leur défense et en profitant de la maladresse verte. Boston a connu 2’20 sans marquer dans le money time, ce qui leur a été fatal puisque Houston en a profité pour passer un 20-4 dans le sillage du trio Harden, House et Westbrook.