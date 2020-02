Avec un excellent Bradley Beal, les Wizards enfoncent les Bulls malgré un grand Zach LaVine 

6ème défaite de suite pour les Bulls, qui s’inclinent à Washington face à un concurrent direct 126-114. Avec ce 4ème succès en 6 sorties, Washington reste devant, en 9ème position à l’Est, avec 19 victoires et 33 défaites contre 19 victoires et 36 défaits pour les Bulls.

Les Wizards ont mené toute la rencontre, comptant jusqu’à 21 points d’avance en seconde mi-temps dans le sillage d’un excellent Bradley Beal (30 points à 12/23 dont 3/9 à 3-pts et 7 passes), parfaitement aidé par les 20 points à 7/12 de Rui Hachimura et les 15 points à 7/10 et 6 rebonds de Ian Mahinmi. Pas moins de 7 Wizards inscrivent au moins 10 points et l’équipe shoote à un excellent 53.9% dont 11/32 à 3-pts, pour compenser les 17 ballons perdus. Mais Chicago fait pire avec 20 turnovers. Ces derniers se sont surtout appuyés sur un énorme Zach LaVine, auteur de 41 points à 15/21 dont 8/11 à 3-pts, 9 rebonds et 4 passes mais il termine avec un plus/minus de -15.