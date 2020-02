Collin Sexton sera finalement au Rising Stars Challenge : « Je vais quand même utiliser ça comme motivation »

Suite au forfait de Tyler Herro pour le Rising Star, la NBA a décidé d’appeler Collin Sexton pour le remplacer. Lors de l’annonce des roster le 31 janvier, l’absence de Sexton parmi les sélectionnés avait surpris son coach, John Beilein.

« J’étais très très surpris, disons simplement ça. Je sais que si nos assistants et moi-même avions voté, cela aurait été unanime. Les deux seuls gars, dans leurs première ou deuxième années, qui sont devant lui au scoring sont titulaires au All Star Game. C’est vraiment bizarre. » John Beilein

Même son de cloche chez le principal intéressé. À la suite de l’annonce, Sexton déclarait :

Ayant désormais sa place, son coach a été impressionné par la façon dont il a géré cette déception.

« J’ai été plus impressionné par la manière dont il a géré ça. Ça l’a poussé à être encore meilleur. Et je lui ai dit ‘Tu devrais utiliser comme motivation pour aller de l’avant’, et maintenant qu’il l’a obtenu, qu’il continue d’utiliser comme motivation le fait qu’il n’ait pas été sélectionné en premier lieu. » John Beilein