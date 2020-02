Mitchell Robinson sur Clint Capela : « Nous faisons à peu près la même chose. C’est juste que ma défense est meilleure »

Après la victoire des Hawks contre les Knicks 140-135 au terme d’une double prolongation, Dikembe Mutombo, présent au match a eu quelques mots pour Mitchell Robinson.

« Il n’y a plus vraiment de gros contreurs comme à mon époque, mais il est bon. » A déclaré le géant congolais.

Drafté au second tour l’an dernier par New York, Robinson s’est vite montré par sa capacité à jouer le contre, catégorie dans laquelle il a même excellé en compilant 2,4 contres par matchs. Il a également eu une série de 29 matchs consécutifs avec au moins deux blocks.

Mais les Knicks semblent attendre plus de lui, et notamment qu’il développe une palette offensive plus variée. Pour l’instant il se contente d’opérer très près du cercle comme il a pu le faire face aux Hawks mais avec un très gros volume de jeu. le pivot a marqué 15 points, attrapé 11 rebonds, a bloqué trois tirs et a ajouté trois interceptions.

« Mitchell Robinson est une bête. » A déclaré son coéquipier Wayne Ellington. « Il l’est vraiment. Il est partout sur le terrain. Il fait tellement de choses. Vous voyez ce qu’il fait en regardant les stats, mais il fait tellement d’autres choses qui n’apparaissent pas sur la feuille de statistiques. »

Actuellement, le jeune pivot des Knicks tourne à 9,1 points de moyenne à 72,8% de réussite, tout en ajoutant 6,7 rebonds et 1,9 contres. Pourtant malgré ces stats encourageantes, il reste encore beaucoup de choses à travailler s’il veut être un des meilleurs à son poste. Il n’est actuellement pas capable de s’écarter pour tirer et ne possède pas encore de move au poste bas. Sa défense aussi a été pointée du doigt malgré son statut de protecteur d’arceau.

« Oui, je veux dire, quelqu’un m’a dit que ma défense était un peu à contretemps. » A déclaré Robinson. « Alors j’ai dû leur montrer ma défense, j’ai dû la renforcer. Je vais continuer à m’améliorer, à m’améliorer. J’espère que ça nous apportera d’autres victoires. »

Si on cherche un joueur ressemblant quelque peu à Robinson, on peut prendre l’exemple de Clint Capela, récemment arrivé du côté d’Atlanta. Même si les comparaisons sont flatteuses pour une jeune pousse comme Mitchell Robinson, il ne se focalise pas forcément là-dessus et explique qu’il n’a rien à envier selon lui à Capela en termes de défense. Une déclaration quelque peu culottée pour le sophomore.