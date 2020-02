Joel Embiid sur le public de Philly : « Ils s’en prenaient à moi, j’ai répondu […] J’avais pris la décision de changer, mais ça n’a pas fonctionné »

A Philly cette saison n’est pas un long fleuve tranquille, et ces derniers temps, en raison des défaites à répétition de l’équipe à l’extérieur, les fans des Sixers ont pris à parti leurs joueurs, n’hésitant pas à les siffler, notamment Joel Embiid, lors des rencontres face aux Grizzlies et aux Bulls. Au point que le Camerounais leur avait envoyé un message assez clair après un shoot à 3-pts en leur demandant de se taire en mettant son index sur la bouche. Il avait donné des explications peu convaincantes à ce sujet et avant-hier sur les réseaux sociaux il s’est de nouveau fait remarquer, ce qui a sans doute attisé encore un poil les tensions entre les deux camps. Il a été accueilli par un mélange d’applaudissements et de sifflets lors de sa présentation face aux Clippers. Il s’attendait à ces nouveaux sifflets mais n’en a que faire.

« Un peu. Mais c’est cool. Ce soir j’aurais pu les faire taire encore une fois, mais l’important c’était de prendre de nouveau du plaisir, de redevenir moi. Comme je l’ai dit après la dernière rencontre, de nouveau je fais ce que je veux et je dis ce que je veux. C’est comme ça que j’étais, et vous savez, je dominais en jouant ainsi. Cette année j’avais pris la décision de changer, mais ça n’a pas fonctionné. Si cela nous aide à gagner et si cela me permet d’aider l’équipe à gagner des matchs, alors je vais être ce gars. » Embiid

Avant la rencontre, Brett Brown confiait aux journalistes au sujet de l’ambiance actuelle et de Joel Embiid :

« Je suis impatient de le voir jouer ce soir. » Brown

Le Camerounais a sorti un excellent match et s’est rapidement remis le public dans la poche puisque sur la première attaque il a capté le rebond sur un tir raté de Ben Simmons, a marqué avec la faute, déclenchant les applaudissements du public. Il a alors demandé à ce qu’ils fassent encore plus de bruit en agitant ses bras avec un large sourire sur le visage.

« Je me suis senti très bien. Ils s’en prenaient à moi, j’ai répondu. Nous sommes humains. Si je peux l’encaisser, alors tout le monde le peut aussi. Nous passons à autre chose, nous en tirons les leçons. Je dois faire du meilleur boulot, eux aussi. Je comprends d’où cela vient, mais encore une fois, si tu fais ça, il faut pouvoir revenir en arrière. Au bout du compte, comme je l’ai dit dans ma location sur mon poste Instagram, ce n’est que de l’amour. J’aime ma ville. Je suis ici depuis longtemps désormais et nous avons une relation spéciale, et je suis heureux d’être ici. J’ai hâte de voir ce que le futur nous réserve, surtout cette année. Je pense que nous pouvons accomplir quelque chose de grand. »

Joel a dominé avec 26 points et 9 rebonds, bien aidé par un super duo Josh Richardson et Ben Simmons.

« Avec le bruit autour de Joel lors des 24 dernières heures, qu’il fasse un tel match, cela ne me surprend pas (sourire). Et je serais surpris que vous le soyez. » Brett Brown

Ce 3ème succès de rang des Sixers leur fait un bien fou puisqu’ils sont d’ores et déjà en pause pour plus d’une semaine.

Via ESPN