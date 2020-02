Carmelo Anthony est certain de la réussite de Leon Rose aux Knicks : « Il sait ce qu’il doit faire »

Après avoir licencié Steve Mills la semaine dernière, les Knicks lui aurait trouvé un remplaçant en la personne de Leon Rose même si rien d’officiel n’a été annoncé pour le moment. New York essaye ainsi de se calquer sur le modèle proposé par les Lakers et Golden State, à savoir un GM qui était auparavant un agent de joueur. Rose a été l’un des artisans d’un des plus gros trades de la décennie, celui qui a envoyé Carmelo Anthony aux Knicks. Voir celui qui lui a permis d’aller à New York être à présent à la tête de la franchise a été une surprise pour Melo

« Je suis toujours sous le choc. » A déclaré Anthony. « Je ne le savais pas jusqu’à cette semaine. Il y a beaucoup de choses à comprendre et à finaliser, mais je suis sûr qu’il va accepter le poste. Mais tout est nouveau. »

Même si James Dolan, propriétaire de la franchise aurait aimé attiré Masai Ujiri de Toronto, Leon Rose pourrait être une bonne pioche pour calquer le modèle Lakers-Warriors puisqu’il a représenté de nombreuses stars lors de la dernière décennie. On pense notamment à John Wall, Melo, Eric Bledsoe, Richard Hamilton, Devin Booker, Allen Iverson et Karl Anthony Towns pour ne citer qu’eux.

Rose s’est fait connaître au début des années 2000 comme l’agent d’Allen Iverson puis son agence a été rachetée en 2007. Rose a fini par décrocher une liste de clients de premier ordre, dont Anthony et ses amis proches LeBron James, Chris Paul, Dwyane Wade et Chris Bosh. Melo se souvient alors de cette période.

« Il nous a tous eus en même temps. » A déclaré Anthony. « Moi, Bron, D-Wade, CP3, Bosh. Il avait un tas de gars. Il avait le meilleur des meilleurs. Et je pense que les gens respectaient ça. Il n’a jamais coupé les ponts. Il était toujours honnête avec tout le monde. »

Carmelo a engagé Rose pendant la saison 2009-2010, peu avant de demander un échange aux Denver Nuggets. À l’époque, Anthony était déterminé à jouer à New York et à devenir le visage des Knicks. C’est Rose qui a mené des négociations avec les Nuggets et avec les Knicks sur une prolongation de contrat une fois que l’accord à trois équipes concernant 13 joueurs a été finalement conclu à la deadline de 2011.

« Il a joué un rôle essentiel dans tout ce que je faisais à l’époque. » A déclaré Anthony. « Les conversations que j’ai eues avec Denver et New York. Il y avait un tas de choses qui se passaient là-bas dans lesquelles il a joué un rôle. Et je pense que cela a joué un rôle dans le fait qu’il soit devenu président des opérations basket à New York. James Dolan a vu quel genre de type il est, en négociant avec lui. Il y a eu de bons et de mauvais moments. Je pense qu’il a vu quel type de personne il est. »

Même si Melo a quitté les Knicks il y a plusieurs saisons maintenant, il estime connaître toujours aussi bien la franchise de l’intérieur et espère même que Rose s’appuiera sur lui.

« Je suis sûr qu’il le fera. Nous parlons toujours de cette organisation de toute façon. Nous parlons toujours des Knicks. Il a des joueurs là-bas. Il y a Frank Ntilikina par exemple. Nous parlons souvent de comment est structurée l’équipe par exemple. Nous avons eu beaucoup de conversations de ce genre. »

Toutefois, attention à la hype du côté de New York qui reste une des franchises les moins bien gérées ces dernières années. Certes, Leon Rose a eu beaucoup de succès en tant qu’agent, mais cela ne garantit pas un succès obligatoire en tant que président des opérations basket. Pour Melo au contraire, Rose fera du très bon travail même si beaucoup ont été ceux qui se sont pensés capables de redonner aux Knicks toute sa splendeur.