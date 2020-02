Zach LaVine sur le Slam Dunk Contest : « Si j’avais été All-Star, je l’aurais fait, je l’aurais fait pour vous tous »

Alors qu’Aaron Gordon a annoncé sa participation au Slam Dunk Contest du All Star Game, tout le monde attendait la revanche du magnifique concours de 2016 contre Zach LaVine, qui plus est à Chicago. Oui, mais non. La revanche n’aura pas lieu entre les deux hommes, puisque la participation du numéro 8 de Windy City était conditionnée par une sélection au match des étoiles.

« Si j’y avais été, je l’aurais fait, je l’aurais fait pour vous tous. Ce n’est pas comme si je le voulais vraiment. Je l’aurais juste fait pour ma ville. Je n’ai pas grand-chose à prouver par rapport au Dunk Contest. »

Le shooter des Bulls met également en avant la volonté de préserver ses genoux, lui qui a connu une rupture des ligaments croisés il y a quelques années.

« Je n’ai fait aucun dunk de ce genre depuis que j’ai gagné la dernière fois. Je joue beaucoup plus de minutes à présent, avec beaucoup plus de responsabilités donc c’est plus dur pour les jambes. Mais en étant à 4 victoires des playoffs, je dois voir les choses de manière un peu plus intelligente maintenant, et je pense que faire le concours à 3 trois-points sera un peu plus facile pour les genoux. » Zach LaVine

Pour rappel, les participants du Slam Dunk Contest sont: Aaron Gordon, Dwight Howard, Derrick Jones Jr et Pat Connaughton.

