Les Sixers frappent encore fort à la maison face aux Clippers avec un super trio

Les Sixers continuent d’être impériaux à la maison avec une victoire référence face aux Los Angeles Clippers. Dans le sillage d’un super Josh Richardson en dernier acte, ils l’emportent 110-103 et portent leur bilan à la maison à 25-2 et affichent désormais 34 succès pour 21 défaites contre 37-17 aux Californiens.

Richardson inscrit 17 de se 21 points dans le dernier acte (8/15 dont 3/5 à 3-pts), parfaitement épaulé par Ben Simmons (26 points à 12/22, 12 rebonds et 10 passes), Joel Embiid (26 points à 8/17 dont 2/5 à 3-pts, 9 rebonds) et Tobias Harris (17 points à 8/19, 12 rebonds et 5 passes). Les Sixers shootent à 46.3% dont un petit 8/27 de loin, mais prennent 11 rebonds offensifs et ne perdent que 6 ballons. En face les Clippers rentrent 44.4% de leurs tentatives, dont un 14/31 à 3-pts, mais ne tentent que 13 lancers et ne prennent que 5 rebonds offensifs. Kawhi Leonard a été à la hauteur avec 30 points à 12/23 dont 3/5 à 3-pts et 9 passes, mais Paul George signe seulement 11 points à 3/15 (12 rebonds et 5 passes) et Lou Williams 13 points à 5/15.

Les Sixers ont bien démarré la rencontre, les premiers aux commandes à la faveur d’un 12-0 en premier acte pour mener 30-22 puis de 12 unités en second quart après un layup de Joel Embiid. Mais les Clippers se sont accrochés et ont fini par revenir avec un dernier layup de Lou Williams et un pull-up de Kawhi pour égaliser à 54-54 à la pause. Philly a démarré la seconde mi-temps par un 16-5 pour prendre l’avantage 70-59 dans le sillage du trio Simmons, Embiid et Glenn Robinson III. Mais Kawhi et Landry Shamet ont de nouveau ramené les Clippers à seulement 4 unités, puis 2 en tout début de dernier acte. Sur un 3-pts de Lou Will l’avance des locaux a été réduite à une unité, mais les Californiens n’ont jamais réussi à prendre l’avantage, la faute à Josh Richardson. Sur son 3ème 3-pts du quart, il a donné de l’air aux Sixers, 102-94 avec 4’44 à jouer. Il a ensuite réussi un 2+1 pour offrir 11 points d’écart aux siens, puis ses lancers à 1’15 du buzzer ont plié l’affaire, 110-100.