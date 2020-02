Masai Ujiri poursuivi après l’incident des finales NBA : « La vérité éclatera au grand jour »

L’été dernier, lors du sacre des Toronto Raptors au terme de six matchs contre les Golden State Warriors, Masai Ujiri avait eu un souci d’accréditation l’empêchant de rentrer sur le parquet pour fêter le titre et soulever le trophée Larry O’Brien. Il s’était retrouvé impliqué dans une altercation physique avec un agent de sécurité de l’Oracle Arena avant de rentrer sur le terrain et de profiter de ce moment avec son équipe.

En Octobre, le procureur avait décidé de ne pas poursuivre le GM des Raptors, mais l’homme avec lequel il a eu l’altercation réclame des dommages et intérêts pour des blessures qui lui causeraient « de grandes douleurs et souffrances mentales, physiques, émotionnelles et psychologiques ».

La réponse d’Ujiri ne s’est pas fait attendre.

« C’est malveillant dans un sens. » A déclaré Ujiri. « Pour moi, c’est incroyable que les choses se passent comme ça. Je pense que quelque chose d’incroyable m’a été enlevé et je ne l’oublierai jamais. C’est l’une des choses qui me pousse à gagner un autre titre parce que je veux pouvoir célébrer un championnat de la bonne façon. Cette chose sera réglée. La vérité éclatera au grand jour. La vérité sortira de tout ça. »

Une réaction compréhensible pour le GM des Raptors qui en quelque sorte a vu un moment rare et particulier lui être enlevé pour une vulgaire histoire d’accréditation. D’autant plus maintenant avec les plaintes déposées par l’agent de sécurité qui sont « malveillantes » selon Ujiri.