Les rookies des Grizzlies ont fait le job das la victoire face aux Blazers puisqu’ils sont les deux meilleurs scoreurs des siens. Brandon Clarke égale son record en carrière avec 27 points à 12/24 et 6 rebonds en 23 minutes tandis que Ja Morant, plus maladroit, ajoute 20 points à 9/23 dont 0/5 à 3-pts, 5 rebonds et 9 passes