Cela faisait un bon moment que les Raptors n’avaient pas perdu un match de basket. Quinze rencontres pour être précis. Mais cette série a pris fin cette nuit, face aux Nets, puisque les Canadiens se sont inclinés 101 à 91. Et la performance des coéquipiers de Kyrie Irving, blessé, a dû faire au plaisir à Kenny Atkinson, puisque le coach des Nets était très élogieux avec les Raptors avant la rencontre.

« Pour les battre, il faut que les niveaux d’effort et de volonté de vaincre soient deux niveaux plus hauts que la normale. Il faut sortir le match parfait ou presque. » Kenny Atkinson.

Du coup, après la rencontre, Jarrett Allen était très heureux de la performance de son équipe.

« C’est une super victoire, surtout qu’on a mis fin à leur série de victoires. C’est important pour nous. » Jarrett Allen.

Tout le contraire de Kyle Lowry.

« On était des zombies sur le terrain. Nous n’avons pas bien joué, c’est aussi simple que ça. Nous avons raté des tirs, nous n’avons pas été agressifs… Il faut leur donner du crédit, ils se sont donnés à fond et ils nous ont battus. C’est un seul match. » Kyle Lowry.

Du côté de Fred VanVleet, on a senti que l’équipe était un peu fatiguée, et le break arrive à temps.

« C’est comme ça, je pense juste qu’on n’avait pas assez de jus pour gérer certaines choses qui sont arrivées ce soir. On n’allait pas tout gagner de toute façon. La semaine de pause arrive au bon moment. » Fred VanVleet.

Grâce à cette série de victoires, les Raptors se sont repositionnés à la deuxième place de la conférence Est, avec 40 victoires pour 15 défaites. Une belle performance pour une équipe qui a perdu son franchise player la saison dernière. Et il y a en plus eu pas mal de blessés sur la première partie de saison. Pour le moment par exemple, Marc Gasol et Norman Powell sont sur la touche.

« Je pense que quand vous regardez la saison, où on en est actuellement, on peut être extrêmement heureux de nos performances. Notre équipe se bat en plus avec des absences parmi nos joueurs clés. On doit encore progresser pour s’assurer de pouvoir être dans la course pour jouer le titre une fois encore. » Nick Nurse, le coach des Raptors.

