C’est encore une fois le quatuor Donovan Mitchell (26 points à 9/16 dont 4/8 à 3-pts), Jordan Clarkson (21 points à 8/12 dont 4/56 à 3-pts), Bojan Bogdanovic (22 points à 9/17 dont 3/6 à 3-pts, 7 rebonds et 4 passes) et Rudy Gobert (16 points à 7/12, 20 rebonds et 2 contres) qui a porté le Jazz à la victoire face au Heat.