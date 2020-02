Les rookies des Grizzlies font mordre la poussière aux Blazers, qui perdent Damian Lillard

Les Grizzlies continuent leur surprenante saison en abordant le All-Star break sur une très bonne note et en position idéale pour le reste de la saison. Ils dominent un concurrent direct, Portland, sur le score de 111-104 et portent leur bilan à 28-26 pour se donner encore plus d’air puisque Portland est à 25-31.

Les rookies ont fait le job puisqu’ils sont les deux meilleurs scoreurs des siens. Brandon Clarke égale son record en carrière avec 27 points à 12/24 et 6 rebonds en 23 minutes tandis que Ja Morant, plus maladroit, ajoute 20 points à 9/23 dont 0/5 à 3-pts, 5 rebonds et 9 passes. Jonas Valanciunas compile lui 12 points et 18 rebonds tandis que Dillon Brooks n’était pas dans un grand jour : 11 points à 4/16, mais 3/6 de loin. Memphis shoote à 47.4% dont un vilain 6/23 de loin, mais avec un avantage 76-34 dans la raquette puis ils ont fait le job en défense en contenant bien Portland, limité à 37.1% dont un 13/37 de loin. Damian Lillard shoote à 7/19 pour 20 points et 10 passes et CJ McCollum à seulement 9/25 pour 23 points. Anfernee Simons ajoute lui 22 points à 6/7 à 3-pts en sortie de banc, insuffisant pour des Blazers bien trop maladroits au retour des vestiaires (41 points à 29.2%). Pour ne rien arranger pour Portland, Lillard est sorti, blessé à l’aine.

Memphis a été aux commandes en première mi-temps grâce à 23 points du duo Clarke – Morant pour mener de 13 points en second quart, mais Lillard a ramené Portland en fin de mi-temps et Memphis ne menait que 67-63 après des lancers de Jaren Jackson Jr.. Memphis a démarré la seconde mi-temps par un 7-0 sous l’impulsion de Brooks et a contrôlé le reste de la rencontre face à des Blazers bien trop maladroits, qui n’ont pu emballer le match. Memphis a conservé un matelas d’une dizaine de points malgré un bref retour à deux possessions des visiteurs en 3ème acte, rapidement effacé par un run.