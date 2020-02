Luka Doncic fait un retour brillant et les Mavs ne laissent aucune chance aux Kings

De retour de son entorse de la cheville droite, Luka Doncic a vite retrouvé le rythme pour mener les Mavs à une large victoire face aux Kings 130-111. Il permet à Dallas d’afficher 33 victoires et 22 défaites pour rester devant le Thunder. Les Kings sont eux désormais à 21-33 et voient les playoffs s’éloigner.

Doncic compile 33 points à 10/18 dont 3/7 à 3-pts, 12 rebonds et 8 passes, parfaitement aidé par Kristaps Porzingis (27 points à 11/16, 13 rebonds, 5 passes et 3 contres) et Tim Hardaway Jr. (19 points à 7/14 dont 5/11 à 3-ptsà) et Seth Curry (18 points à 7/10 dont 3/3 à 3-pts). Les Mavs shootent à un impressionnant 56.5% dont 17/40 à 3-pts, ne laissant aucune chance aux Californiens, qui rentrent seulement 41.4% de leurs tirs dont un 12/39 à 3-pts et leurs 5 petits ballons perdus n’ont pas suffi. Buddy Hield est le meilleur scoreur des siens avec 22 points à 8/21 dont 4/12 à 3-pts et 9 passes alors que De’Aaron Fox ajoute 16 points à 5/16, maladroit à l’image du reste du 5.

Les Mavs ont mené de bout en bout, même si Sacramento s’est accroché lors des 15 premières minutes. Les visiteurs sont revenus d’un retard de 12 points en premier acte pour prendre l’avantage 41-40 à 7’49 de la pause, mais les Mavs ont remis un coup d’accélérateur grâce à des 3-pts de Curry et THJ pour un 8-0. Les Mavs se sont petit à petit envolés pour mener 63-52 à la pause. En grande réussite, ils ont sans cesse trouvé des solutions et ont augmenté leur avance dans le 3ème pour mener 96-77 à l’entame des 12 dernières minutes et ont déroulé dans le dernier acte.