Tristan Thompson sur LeBron James : « Il a le pire régime alimentaire »

LeBron James est sans l’ombre d’un doute un des athlètes les plus incroyables passés par la NBA et même dans l’histoire du sport. Et pourtant, si on en croit son ancien coéquipier Tristan Thompson, son régime alimentaire est loin d’être à suivre…

« Il a le pire régime alimentaire. Demandez-lui ce qu’il mange au petit déjeuner. Il prend genre 5 french toasts (pains perdus), il les trempe dans du sirop avec des fraises et des bananes. Puis il fait une omelette avec 4 oeufs, puis ensuite il va dunker sur tout le monde. Ça n’a aucun sens. Puis il bouffe des desserts à chaque repas. Il fait un régime pendant une semaine, une connerie vegan , mais la façon dont il mange n’a aucun sens. C’est vraiment un specimen. Il mange n’importe comment. Je me rappelle une année avoir mangé exactement la même chose que lui et ça n’avait pas fonctionné. J’ai commencé à prendre du poids et je me suis ‘putain !’ Mais ça fonctionne pour lui. Il adore les bonbons. Il adore ça. Il manque des desserts et des french toasts mais c’est fou comme son corps brûle tout. » LeBron James

Via The Athletic