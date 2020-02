Pour la 1ère fois au All-Star Game, Rudy Gobert et Donovan Mitchell restent concentrés sur les playoffs

Avec une première sélection au All-Star Game, Donovan Mitchell devrait certainement être excité à l’idée de participer aux festivités qui ont lieu chaque année. L’arrière du Jazz est certes honoré mais garde en tête l’objectif fixé en début de saison. En effet, il préfère rester concentré sur les matchs de saison régulière. Utah est actuellement 4e à l’Ouest avec un bilan de 36 victoires et 18 défaites et compte bien engranger le plus de victoires afin d’aller le plus loin en post-season.

« C’est un honneur incroyable et je ne vais pas vous mentir, je suis excité d’en être, mais au bout du compte, nous avons des matchs dont nous avons vraiment besoin avant la pause et nous avons une série de back-to-back (non) après la pause, donc mon esprit est vraiment concentré sur cela. » A déclaré Mitchell. « Cet objectif représente plus qu’une participation au All-Star Game. Nous devons être capables de passer le deuxième tour. Nous n’avons pas été capables de le faire. Nous devons être prêts et rester concentrés. Nous ne voulons pas attendre la dernière semaine pour la troisième année consécutive pour savoir qui nous allons affronter, donc nous devons profiter de chaque opportunité que nous pouvons. »

Mitchell sait par contre que cela va être un moment spécial.

« Le simple fait entendre mon nom appelé, monter sur scène. Je ne sais pas vraiment comment va se dérouler le match, mais c’est un honneur incroyable pour moi de pouvoir y être. »

Cette pause procurée par le All-Star Weekend est aussi bien accueillie par le joueur qui va saisir l’occasion pour pouvoir se détendre et se vider la tête avant une deuxième partie de saison tout aussi importante. Il a aussi un objectif après ces festivités annuelles.

« Le temps de détente, que ce soit en jouant aux jeux vidéo ou en faisant je ne sais quoi, je pense que cela permet de se vider mentalement la tête. » A déclaré Mitchell. « Après ça, j’aimerais revenir encore meilleur. Revenir en sachant comment être un meilleur coéquipier. Revenir en sachant comment je peux être un meilleur joueur pour le coaching-staff et être capable d’apporter encore plus à toute l’équipe. »

Cette saison, le Jazz a deux joueurs qui seront présents au ASG avec Rudy Gobert, le pivot français a déjà prévu de passer les festivités avec sa famille. Participer au All-Star Game est un rêve d’enfant pour Gobert qu’il va donc pouvoir réaliser cette année pour sa 7e saison dans la ligue.

« C’est quelque chose dont on rêve quand on est enfant. » A déclaré Gobert. « C’est l’un de ces petits buts que vous voulez atteindre quand vous devenez joueur de la NBA. Cependant je reste conscient que rien de tout cela n’aurait été possible sans l’équipe. »

Toutefois, comme son compère Donovan Mitchell, Rudy voulait aborder ce All-Star Game sur une note positive en récupérant la victoire contre Miami, mission accomplie. L’objectif pour Utah cette saison reste de passer le deuxième tour des playoffs.