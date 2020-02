Augmentation de temps de jeu en vue pour Alex Caruso ? Frank Vogel : « En ce moment, c’est mon arme secrète »

Dans la victoire des Lakers sur le parquet de Denver, les performances XXL de LeBron James et Anthony Davis sont celles qui ont majoritairement été soulignées. Mais le coach Frank Vogel a avoué que son banc, et surtout Dwight Howard et Alex Caruso, devaient aussi avoir du crédit pour leur prestation.

« Je pense que Dwight et Alex nous ont vraiment donné un coup de pouce. Dwight dans son match up face au Joker [Nikola Jokic]… il a joué très physique. Et Alex est notre arme secrète. Il rentre et fournit souvent cette étincelle venue du banc. Je pense que ces deux gars ont été essentiels. » Frank Vogel

De quoi faire augmenter le temps de jeu du chouchou du Staples Center ?

« Oui c’est une possibilité. En ce moment, c’est mon arme secrète. Je la sors quand j’ai besoin de lui. Il a évidemment gagné une place dans la rotation. Comme je l’ai dit, quand nous avons besoin de lui donner un plus gros rôle, il répond présent. » Frank Vogel

Cette année, Caruso tourne à 5,5 points à 36% à trois points en 18 minutes sur un poste où les Lakers cherchent toujours une upgrade.

