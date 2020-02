Zion Williamson et Trae Young n’en reviennent pas d’avoir rencontré Barack Obama

Le All-Star Weekend a commencé pour les joueurs du Rising Stars qui avaient au programme aujourd’hui l’entraînement et le passage devant les médias. Mais il y avait aussi un événement NBA Cares en présence d’un certain Barack Obama. Pour le plus grand bonheur des jeunes pousses NBA, qui ont vécu un sacré moment.

Zion got to meet Obama during a packing project for @nbacares What a moment ✊ pic.twitter.com/zFinmbdN4c — Bleacher Report (@BleacherReport) February 14, 2020

« C’est peut-être mon expérience numéro 1 dans la vie. Je ne veux pas dire que c’est la numéro 1 parce que la draft c’est peut-être la première, mais c’est sans aucun doute dans le Top 2 […] Il m’a dit que je jouais très bien, et après ça j’ai eu un peu une absence parce que c’était tout ce que j’avais besoin d’entendre pour être honnête. » Zion Williamson « Je n’arrive pas à croire que je viens juste de le rencontrer. J’ai presque pleuré. » Miles Bridges

Barack a tapé la discussion avec Luka Doncic et Jason Kid, ou encore avec Zion et Trae Young.