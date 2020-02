Charles Barkley sur le All-Star Game : « Quand tu es dans une équipe à 5 victoires et 75 défaites, tu n’es pas snobé, tu ne le mérites juste pas »

Bien connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, Charles Barkley est revenu hier sur les joueurs ayant déclaré avoir été snobés pour le All-Star Game. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Ailier-fort des Suns n’y est pas allé de main morte avec certains.

Après ce genre de déclarations, Sir Charles va encore se faire pas mal d’amis dans la ligue. Mais au vu de sa déclaration, on pense très fort à certains joueurs comme Bradley Beal, Zach LaVine et Devin Booker. Les trois joueurs se sont plaints du résultat des votes pour le All-Star Game. Mais comme Barkley l’a évoqué, les trois hommes sont dans des équipes de bas de tableau.

Statistiquement parlant, les joueurs pourraient mériter une place, mais dans une ligue aussi compétitive et remplie de joueurs de talents, les stats individuelles ne suffisent certainement pas.

Charles Barkley on guys feeling like they were snubbed for the NBA All Star game:

"When your team is pretty good, you're snubbed. When you in last place, you're not snubbed."

(via @bengolliver)pic.twitter.com/i6BNN03fkE

— Yahoo Sports (@YahooSports) February 14, 2020