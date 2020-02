Luka Doncic sera au TQO ! 

Très bonne nouvelle pour la Slovénie, championne d’Europe en titre mais absente de la coupe du monde puisqu’elle n’avait pas réussi à se qualifier, privée de ses meilleurs éléments lors des différentes fenêtres. Elle aura tout de même une chance d’aller aux JO de Tokyo et pour ça il faudra remporter le TQO en Lituanie et elle pourra compter sur Luka Doncic, qui vient d’annoncer qu’il sera présent

« Je jouerai, c’est certain. » Doncic

Le TQO se déroulera du 23 au 28 juin et la Slovénie est dans le groupe de la Pologne et l’Angola au premier tour, largement accessible, mais pour se qualifier il faudra sans doute battre la Lituanie chez elle.

