Doc Rivers : « Kevin Garnett est le plus grand role player superstar de l’histoire »

Hier lors de la rencontre entre les Celtics et les Clippers, les verts ont surpris tout le monde lorsque durant le premier quart ils ont diffusé une vidéo de deux minutes annonçant qu’ils allaient retirer le maillot de Kevin Garnett lors de la saison 2020-21. Cela n’a sans doute pas été fait au hasard puisqu’en face il y avait Doc Rivers, coach de KG aux Celtics. Après la rencontre le coach des Clippers a évoqué l’ancien défenseur de l’année

« J’ai souvent dit ça à son sujet, il est le plus grand role player superstar de l’histoire. C’était une superstar, mais il endossait le rôle qu’il fallait pour son équipe, par tous les moyens. Je ne sais pas comment il faisait ça, mais il le faisait. Il a changé la culture de cette franchise. Vraiment. Nous avions besoin qu’un gars comme ça vienne et il a changé la culture et elle est toujours présente. Cela ne s’est pas évaporé. Tout ça c’était grâce à Garnett. » Rivers