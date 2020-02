Chris Paul : « Dans le money time, c’est là que nous avons le sentiment d’être à notre meilleur niveau »

Pas du tout attendu, le Thunder continue sa magnifique saison avec son mélange de joueurs d’expérience et de jeunes. Cette nuit ce sont les vétérans Chris Paul et Danilo Gallinari qui ont fait le boulot. CP3 a mené les siens à la baguette avec 14 points et 12 passes, dont 9 en première mi-temps pour mettre OKC sur les bons rails. Le meneur n’a perdu qu’un seul des 7 ballons de son équipe, 10 de moins que les Pelicans, une des clés du match.

« Avec un leader comme Chris Paul, il facilite les choses en attaque pour eux et ils ont mis leurs shoots, quant à nous nous avons perdu trop de ballons. » Zion

Mais tout s’est joué dans les dernières minutes puisque New Orleans menait 111-110 à 4’10 de la fin. Gallinari a alors inscrit les 7 points suivants des siens pour un 7-2 fatal.

« Dans le money time, c’est là que nous avons le sentiment d’être à notre meilleur niveau. Ce soir c’était Gallo. Il a été dans le rôle du tueur. » Chris Paul « Ils ont le don pour s’accrocher dans les matchs et les conclure. Ils ont réussi des actions en fin de rencontre et nous non, c’est tout. » Alvin Gentry

Quand ce n’est pas Chris Paul, qui s’est fait une spécialité de plier les matchs cette saison, ou Dennis Schröder, l’Italien peut aussi prendre les choses en main. Un luxe pour OKC

« Nous avons beaucoup de gars qui ont répondu présents à des moments différents. Nous avons trouvé un moyen de réussir assez d’actions en fin de match. » Billy Donovan

Via ESPN