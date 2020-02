Kevin Love sur LeBron James : « C’est le gars le plus radin qui soit »

LeBron James est chaque année le NBAer qui gagne le plus d’argent, avec son énorme salaire et ses très nombreux contrats de sponsoring. Cela ne l’empêche pas d’être près de ses sous comme le raconte Kevin Love dans un portrait signé The Athletic

D-Wade l’a déjà dit et je déteste devoir le répéter. Mais quand nous allons à l’étranger, principalement à Toronto donc, il n’active pas son téléphone. Il reste en WiFi. C’est le gars le plus radin qui soit. Il est genre ‘Ce sont des conneries, je ne vais pas activer mon téléphone.’ Il ne l’active pas en raison de l’itinérance des données. Il va seulement sur internet quand nous sommes à la salle ou à l’hôtel, et il demande ‘Hey, c’est quoi le code du WiFi ?’ Quand nous sommes à l’étranger et à Toronto, il ne veut jamais payer pour ça. » Kevin Love

Mais cela ne l’empêche pas d’être généreux et d’offrir des cadeaux à ses coéquipiers, même si cela reste des cadeaux offerts par les marques.

« Quand je pense à LeBron, je ne pense pas à ce qu’il fait sur le terrain, je pense que c’est ce qu’il fait en dehors qui le rend spécial. Ce qu’il fait avec ses sponsors. Par exemple il a un contrat avec Beats et il s’assure que nous ayons tous des Beats, plusieurs même. J’en ai tellement, c’est entassé dans un placard, car il nous en donne tellement. Il a aussi un partenariat avec les costumes Thom Brown, donc il nous a donné 3 costumes chacun avec des chaussures, des lunettes, des casques qui vont avec les costumes. Il fait des trucs comme ça dont vous n’entendez pas trop parler, mais je pense que c’est ce qui le rend spécial. Le fait qu’il pense à ça alors qu’il n’a pas à faire tout ça. Il n’a pas à nous inclure tous, mais il sait que nous sommes une équipe, que nous sommes ensemble et il veille énormément sur ses coéquipiers. » George Hill

Être économe et généreux n’est pas incompatible, la preuve avec toutes les donations qu’effectue le King et surtout avec la création d’une école à Akron : « I Promise School »