Hall of Fame : les 8 finalistes de la classe 2020 dévoilés; Pas de Chris Bosh !

Comme chaque année lors du All-Star Weekend, le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame a dévoilé la liste des finalistes pour entrer au hall of fame en septembre prochain, et ils sont 8. Une cuvée exceptionnelle dont malheureusement la présence et le discours de de Kobe Bryant en septembre manqueront tant.

Kobe Bryant (5 fois champion, MVP et 18 fois All-Strar)

(5 fois champion, MVP et 18 fois All-Strar) Tim Duncan (5 fois champion, 2 fois MVP, 15 fois All-Star)

(5 fois champion, 2 fois MVP, 15 fois All-Star) Kevin Garnett (champion NBA, MVP et défenseur de l’année)

(champion NBA, MVP et défenseur de l’année) Tamika Catchings (10 fois All-Star, 4 fois championne olympique)

(10 fois All-Star, 4 fois championne olympique) Rudy Tomjanovich (5 fois All-Star, 2 fois champion, 1 médaille d’or olympique)

(5 fois All-Star, 2 fois champion, 1 médaille d’or olympique) Kim Mulkey (Championne NCAA en tant que joueuse, coach et assistant coach, une première),

(Championne NCAA en tant que joueuse, coach et assistant coach, une première), Barbara Stevens (5ème coach à atteindre les 1 000 victoires en NCAA, au Hall of fame du basket féminin)

(5ème coach à atteindre les 1 000 victoires en NCAA, au Hall of fame du basket féminin) Eddie Sutton (4 fois coach de l’année, premier à avoir mené 4 facs au tournoi final)

Pour être intronisés au Hall of Fame les finalistes devront obtenir 18 votes sur 24 de la part du comité d’honneur. La liste des heureux élus sera donnée le 4 avril lors du Final Four NCAA. Les cérémonies auront lieu le 29 août.

Parmi les recalés il y a Chris Bosh, Chris Webber, Ben Wallace, Chauncey Billups, Richard Hamilton, Kevin Johnson, George Karl, Swin Cash, Becky Hammon