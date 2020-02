Karl-Anthony Towns devrait manquer quelques matchs 

Out lors du dernier match mercredi face aux Hornets, Karl-Anthony Towns souffre du poignet et sera réévalué durant le All-Star break, auquel il ne prend de toute façon pas part.

Cependant, si on en croit The Athletic, il lui faudra plus que les 9 jours de repos et il devrait rater quelques rencontres. Les Wolves espèrent toutefois le récupérer assez rapidement de façon à pouvoir commencer à créer une alchimie avec le nouvel effectif lors de la vingtaine de matchs qu’il restera.

Cette saison Towns tourne à 26.5 points à 41% à 3-pts (7.9 tentatives par rencontre), 10.8 rebonds et 4.4 passes.