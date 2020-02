Luka Doncic : « Les gens parlent toujours de KP et moi, mais ils devraient aussi parler des autres joueurs »

Grâce notamment à 81 points inscrits à la pause, les Mavericks ont pu conforter leur 7e place de la Conférence Ouest en s’imposant sur leur parquet contre Minnesota, 139-123. Une victoire avant tout collective, puisque 7 joueurs ont marqué 11 points ou plus hier soir.

« Évidemment, les gens parlent de moi et de KP [Kristaps Porzingis]. Ils ne parlent pas des autres joueurs et de ce qu’ils font pour l’équipe comme Tim [Hardaway Jr], Seth [Curry] ou Delon [Wright], tout le monde. Nous sommes une équipe et ils devraient en parler plus souvent. » Luka Doncic