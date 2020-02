Barack Obama trolle Jason Kidd devant Luka Doncic

Barack Obama était présent tout à l’heure à l’événement NBA Cares, l’occasion pour lui de rencontrer Luka Doncic et Jason Kidd. Et l’ancien président est pas mal niveau trash talk. Alors qu’il félicitait le Slovène pour sa saison « fantastique », il en a profité pour lâcher un tacle aux genoux à Jason Kidd.

Ca c’est fait.

Barack Obama meeting Luka Dončić and Jason Kidd. “Don’t listen to him when it comes to shooting,” he told Luka. 😂 pic.twitter.com/ANCpSM0d4Z

